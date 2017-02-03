В УКУ говоритимуть про психічне здоров’я працівників в організаціях

Як психічне здоров’я та його розлади впливають на працездатність та продуктивність, як покращити стан психічного здоров’я працівників, які компетенції повинні мати фахівці, які опікуються психічним здоров’ям в організаціях – це ключові питання, які розглянуть психологи та потенційні роботодавці під час круглого столу «Психічне здоров’я в організаціях», який відбудеться 6 лютого в Українському католицькому університеті.

Про це повідомляє прес-центр УКУ.

Цей захід стане платформою для обговорення старту нової магістерської програми “Психічне здоров’я в організаціях”. У форматі дискусії фахівці Інституту психічного здоров’я УКУ викладачі кафедри клінічної психології, потенційні роботодавці та студенти зможуть проаналізувати затребуваність та перспективність підготовки фахівців у сфері психічного здоров’я в організаціях.

«В Україні трохи примарне уявлення про психологів в організаціях. Здебільшого підприємства, у яких працює більше ніж 20 людей, наймають психолога, але не до кінця розуміють, якими компетентностями він повинен володіти. Проблема ще й в тому, що немає програм, які б цільово готували фахівців для роботи у сфері психічного здоров’я в організаціях. Тому часто психологи не знають проблеми організації, організаційного розвитку, бізнес-процесів і деколи йдуть не в свою сферу. Своїх майбутніх випускників ми хочемо навчити не просто допомагати керівникам у створенні політики у сфері підтримки психічного здоров’я працівників, але й також вмінню переконувати працівників на основі доказових даних, що їхня робота є потрібна і важлива. З проблемами психічного здоров’я в організаціях можна справлятися за рахунок прямих інтервенцій і змін у системі організації праці. Від цього у виграші будуть як роботодавці, так і працівники. Адже продуктивність роботи працівника багато в чому залежить від того, як він почувається», – зазначає виконавчий директор Інституту психічного здоров’я УКУ Віталій Климчук.

Організатори планують згуртувати і створити платформу для тих, хто б підтримував їх як провайдерів освіти у цьому напрямку і для тих, хто міг би зробити магістерську програму ближчою до реалій.

«Ми прагнемо зробити нову навчальну програму не лише якісною, а й актуальною. Тому хочемо почути думку як стейкхолдерів (працедавців, HR-директорів, інших управлінців, працівників організацій), так і власне, наших майбутніх вступників щодо тих компетентностей, які б мали мати випускники. Разом ми хочемо збудувати якісну програму та підготувати справжніх фахівців – приходьте, доєднуйтеся у скайп до нашого круглого столу», – додав Віталій Климчук.

Учасниками круглого столу можуть стати всі, але більшу перевагу мають передусім працівники керівних ланок в установах та організаціях (керівники підрозділів, HR-відділів, щоб з ними побудувати діалог).

Серед 50 заявок 20-30% учасників – це керівники підрозділів або працівники управлінських ланок, 30% – це власне, працівники сфери психічного здоров’я, 30% – працівники компаній.

Організатори круглого столу – кафедра клінічної психології та Інститут психічного здоров’я УКУ.

Місце проведення: м. Львів, УКУ, вул. Іларіона Свєнціцького, 17, ауд. 045.