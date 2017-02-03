Уродженка Львівщини стала головним диригентом Опери Граца

Оксана Линів належить до трійки найкращих жінок-диригентів світу

Українська диригент Оксана Линів стала головним диригентом Опери Граца і філармонійного оркестру цього ж австрійського міста. Контракт почнеться в сезоні 2017/18 і триватиме до сезону 2019/20 включно. Про це інформує Главком з посиланням на прес-службу австрійського театру.

Оксана Линів народилася на Львівщині у місті Броди. Її батько – керівник народної хорової капели «Боян» м. Броди Ярослав Линів.

У 2004 році вона стала фіналісткою Міжнародного диригентського конкурсу імені Ґустава Малера в Німеччині. Опісля цього Линів опинилась під дуже сильним фокусом уваги з боку європейських музичних кіл.

Тривалий час була помічником диригента Одеської опери. У Баварській державній опері Оксана Линів працювала помічником генерального музичного директора цього оперного театру Кирила Петренка кілька сезонів поспіль.

За підсумками 2015 року її визнано найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації «Класична музика».

Паралельно з цією роботою Оксана Линів працює як запрошений диригент у різних театрах Європи.