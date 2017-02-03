У Відділі міжнародних зв’язків ЛНУ ім. Франка є вакансія

Відділ міжнародних зв’язків Львівського національного університету імені Івана Франка має вакансію спеціаліста з питань міжнародної академічної мобільності (Erasmus+ та двосторонні угоди)

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

безпосередня робота із студентами щодо їхньої мобільності до університетів-партнерів за кордоном (відбір, підготовка мобільності, пост-мобільність)

• постійна комунікація із партнерами за кордоном щодо питань, пов’язаних із мобільністю студентів

• підготовка англомовних транскриптів / академічних довідок, інших англомовних документів для студентів університету.

ПЕРЕВАГИ:

• можливість стажувань в університетах-партнерах;

• хороша мережа контактів у партнерських університетах.

ВИМОГИ:

Освіта: вища гуманітарна за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра.

Досвід роботи та основні навички:

• Вільне володіння діловою українською та англійською мовами – обов’язкове, володіння іншими західноєвропейськими мовами буде перевагою.

• Досвід навчання/стажування за кордоном.

• Добре розвинені організаційні навички.

Особисті якості:

відповідальність; організованість та обов’язковість у роботі;

• зорієнтованість на результат;

• ретельність, здатність планувати та оцінювати свою діяльність;

• вміння працювати в команді; комунікабельність;

Резюме (українською мовою) та мотиваційний лист (англійською) просимо надсилати до 13 лютого 2017 р.

на електронну адресу: vmz@lnu.edu.ua та ifnul.international@gmail.com

Контактна інформація:

Відділ міжнародних зв’язків

Львівського національного університету ім. Івана Франка

вул. Університетська, 1, к. 209

79000, м. Львів, Україна

Тел./факс: +38(032) 239-41-15

E-mail: vmz@lnu.edu.ua

WWW: http://international.lnu.edu.ua

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