У Відділі міжнародних зв’язків ЛНУ ім. Франка є вакансія

Відділ міжнародних зв’язків Львівського національного університету імені Івана Франка має вакансію спеціаліста з питань міжнародної академічної мобільності (Erasmus+ та двосторонні угоди)
ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:
- безпосередня робота із студентами щодо їхньої мобільності до університетів-партнерів за кордоном (відбір, підготовка мобільності, пост-мобільність)
• постійна комунікація із партнерами за кордоном щодо питань, пов’язаних із мобільністю студентів
• підготовка англомовних транскриптів / академічних довідок, інших англомовних документів для студентів університету.
ПЕРЕВАГИ:
• можливість стажувань в університетах-партнерах;
• хороша мережа контактів у партнерських університетах.
ВИМОГИ:
Освіта: вища гуманітарна за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра.
Досвід роботи та основні навички:
• Вільне володіння діловою українською та англійською мовами – обов’язкове, володіння іншими західноєвропейськими мовами буде перевагою.
• Досвід навчання/стажування за кордоном.
• Добре розвинені організаційні навички.
Особисті якості:
- відповідальність; організованість та обов’язковість у роботі;
• зорієнтованість на результат;
• ретельність, здатність планувати та оцінювати свою діяльність;
• вміння працювати в команді; комунікабельність;
Резюме (українською мовою) та мотиваційний лист (англійською) просимо надсилати до 13 лютого 2017 р.
на електронну адресу: vmz@lnu.edu.ua та ifnul.international@gmail.com
Контактна інформація:
Відділ міжнародних зв’язків
Львівського національного університету ім. Івана Франка
вул. Університетська, 1, к. 209
79000, м. Львів, Україна
Тел./факс: +38(032) 239-41-15
E-mail: vmz@lnu.edu.ua
WWW: http://international.lnu.edu.ua
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