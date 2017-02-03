У Технологічному коледжі Львівської політехніки завтра – День відкритих дверей

Коледж запрошує учнів випускних класів

Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» 4 лютого 2017 року запрошує учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів на День відкритих дверей. Початок – об 11 годині.

Адреса коледжу:

вул. Демнянська, 15, м. Львів, 79031.

Доїзд до головного корпусу Технологічного коледжу – тролейбусами № 2, 3, 25; маршрутними таксі № 10, 25, 14, 23, 32, 41, 51.

тел: (032) 295-16-29, 247-99-64;

e-mail: kldintu@arkada-x.com.ua; сайт: tc.lviv.ua.