У Львові затримали злодія-гурмана

Зловмисник викрав з магазину двадцять упаковок червоної ікри, три банки шпротів та пляшку коньяку



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Франківський відділ поліції 2 лютого звернувся працівник одного з магазинів, розташованого на вулиці Княгині Ольги у Львові. Чоловік повідомив, що з торгової зали було викрадено двадцять упаковок червоної ікри, три банки шпротів та пляшку коньяку на загальну суму більше тисячі гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 33-річний львів’янин. Наразі поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших правопорушень, вирішується питання кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.