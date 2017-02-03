У Львові юні таланти виступлять зі своїми кумирами на благодійному концерті

Кошти, отримані від продажу квитків, підуть на облаштування лікарняних палат для мам з немовлятами у ІІ педіатричному відділенні Комунальної міської дитячої клінічної лікарні

У вівторок, 7 лютого, у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької відбудеться благодійний концерт «Вогонь сердець». Під час концерту талановиті діти виступлять на одній сцені разом зі своїми зірковими кумирами.

Про це “Львівська газета” дізналася на сторінці події у Фейсбук.

Несподівані пісенні дуети та нове звучання хітів відомих виконавців із маленькими артистами не залишить байдужим жодного гостя.

Кошти, отримані від продажу квитків будуть скеровані на облаштування лікарняних палат для мам з немовлятами у ІІ педіатричному відділенні Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Початок концерту – о 19.00.