У Львові патрульні затримали підозрюваного в розбещенні неповнолітніх

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова

Учора близько 15-ї години до патрульних з парку Горіховий гай надійшов виклик від 9-річної дівчинки. Вона поскаржилася на невідомого чоловіка, який пристає до неї та її подружок. Неповнолітня також надала опис чоловіка. Інспектори швидко прибули на місце, там їх зустріли дівчата 8-10 років, які були схвильовані та плакали. Разом із дітьми була мама однієї з дівчат. Неповнолітні розповіли, що невідомий чоловік жестами покликав дівчат до себе, оголив статеві органи і вчиняв інші дії, зокрема, кидав їм гроші. Дівчата сказали, що вже кілька днів поспіль цей чоловік переслідує їх у цьому парку.

Патрульні передали опис чоловіка в орієнтування. Дітей посадили в службовий автомобіль і разом з ними почали обстежувати територію. Діти одноголосно вказали на чоловіка, який, помітивши патрульний автомобіль різко змінив напрямок руху. Він намагався втекти, однак патрульні наздогнали та затримали 50-річного чоловіка. При поверхневій перевірці у нього знайшли візитки із зображенням оголених жінок та їхніми контактами. Присутня мама написала заяву на підозрюваного. Патрульні сповістили батьків решти дітей і згодом доставили їх додому. За присутності психолога та мами слідчі Франківського відділу поліції опитали дівчинку. Справу кваліфікували за статтею 156 ч.2 Кримінального кодексу «Розбещення неповнолітніх». Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.