У Дрогобицькому районі завершують будівництво сільської школи

Будівництво школи в селі Сторона майже завершили, – повідомили у Дрогобицькій районній державній адміністрації

Про готовність до відкриття Сторонянської школи йшлося на нараді, що відбулася в четвер, 2 лютого, у голови Дрогобицької райдержадміністрації Володимира Шутка.

Начальник районного управління капітального будівництва Василь Лішнянський доповів, що будівельні роботи виконані в повному обсязі. Єдиним питанням, від якого залежать терміни відкриття школи – це підведення електроенергії необхідної потужності.

Як зазначено в анотація проекту побудови школи на сайті Мінрегіонбуду, добудову школи в с.Сторона розпочато у 2005 році, освоєно 1877.5 тис. грн. бюджетних коштів, за які споруджено фундамент, зведено стіни та накрито частину даху. У 2009 році будівництво було призупинено через відсутність коштів, що призводило до щорічного руйнування незавершеного будівництва.

Відповідно до розпорядження № 824-р Кабінету Міністрів України, у 2015 році передбачили понад 3 млн. грн. з державного фонду регіонального розвитку для добудови школи та реконструкції системи опалення із застосуванням енергозберігаючих технологій с. Сторона. Окрім цього, 588,010 тис. грн. для Сторонянської школи заклали в районному бюджеті.