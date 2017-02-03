У дитсадках Львова цього року планують відкрити 22 нові групи

Про це своєму традиційному щотижневому відеозверненні сказав міський голова Львова Андрій Садовий

«Нещодавно ми відкрили новий дитячий садок на Кульпарківській, 182. Він розрахований на 400 дітей і наразі набрано лише 130. Закликаю зголошуватись тих, кому це потрібно.

Загалом у 2017 році ми плануємо відкрити 22 нові групи в садках, а у 2018 ще 24. Такий об’єм дозволить вийти в наступному році на нульові черги в дитсадки. Кохайтеся, народжуйте, а місцями в садочках ми вас забезпечимо!» – пообіцяв Андрій Садовий.