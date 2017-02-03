Сьогодні мешканці Сихова будуть без гарячої води

ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводить гідравлічні випробування теплообмінників на трьох ЦТП Сихівського району

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», на ЦТП-2, ЦТП-13, ЦТП-19 проводяться гідравлічні випробування теплообмінників гарячого водопостачання.

У зв’язку з проведенням цих робіт, тимчасово призупинено подачу гарячої води до будинків:

на вул. Зубрівська, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25а, 27;

вул. Сихівська, 12, 24, 26, 28, 30;

вул. Кавалерідзе, 16;

вул. Коломийська, 9, 9а, 9б, 13, 13а, 15, 15а, 19, 19а, 23;

вул. Кос-Анатольського, 12, 14, 16, 18, 22;

вул. Драгана, 4, 8, 10;

вул. Скрипника, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15;

пр. Червоної Калини, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100.

Подачу гарячої води буде відновлено сьогодні, 3 лютого.