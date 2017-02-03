Отець Рафаїл Турконяк презентує у Львові нові праці

У Львові відбудеться презентація нових праць перекладача Острозької Біблії отця Рафаїла Турконяка

Презентація відбудеться 9 лютого 2017 року в межах авторського проекту Ірини Фаріон «Від книги до мети». Місце проведення заходу – аудиторія 116 першого навчального корпусу Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Карпінського, 2/4).

Початок – о 16 годині.

Рафаїл Турконяк (також Раймо́нд (Роман) Павлович Турконя́к) (нар. 7 травня 1949, Манчестер) – архімандрит Греко-Католицької Церкви, доктор богослов’я і доктор літургіки, біблійний перекладач, ієромонах Студитського уставу, лауреат Шевченківської премії за переклад Острозької Біблії сучасною українською мовою (2007), почесний професор і завідувач кафедри богослов’я Національного університету «Острозька академія».

Справжнє родинне прізвище – «Торконяк», а «Турконяк» стало наслідком помилки в реєстраційних документах батька.

Народився 7 травня 1949 року в м. Манчестер, в Англії в родині українців Павла Турконяка та Стефанії з роду Сас. Жив за кордоном – у Німеччині, США та Італії. Є громадянином США, живе у Львові.

З 1960 року навчався в Українській Папській Малій Семінарії в Римі. Середню освіту завершив в червні 1966 року, цього ж року вступив до Української Папської Колегії св. Йосафата в Римі. В цей же час брав студії філософії в Папському Урбаніанському Університеті в Римі. В 1968 році отримує ступінь бакалавра філософії. Продовжував вивчати богослов’я у Коледжі св. Патрика в Мейнуті, Ірландія (St Patrick’s College, Maynooth) та на богословському факультеті у Папському Урбаніанському Університеті та Українському Католицькому Університеті св. Климента в Римі. В червні 1972 року закінчив навчання в Папському Урбаніанському Університеті в Римі із ступенем магістра богослов’я.

Продовжив наукову працю в спеціалізації «літургіка» і отримав ступінь доктора богослов’я Українського Католицького Університету. У 1977 році одержав ступінь доктора богослов’я після захисту праці під назвою «Поняття Церкви в Мінеях Четіях митр. Дмитра Туптала Ростовського».

У 25 років вступив до монастиря св. Теодора Студита біля Риму. 2 квітня 1972 р. одержав ієрейські свячення з рук слуги Божого Йосифа Сліпого та блаженного Василя Величковського. Впродовж 1972-1976 років обслуговував парохію Української греко-католицької церкви у Крефельді (Німеччина).

У 1975 році Глава Української греко-католицької церкви Йосиф Сліпий доручив перекласти Біблію з слов’янського тексту для вжитку в богослужіннях. В ході праці над перекладом виринула думка, що було б краще вживати тексти першої повної Біблії на старослов’янській мові, яка вийшла друком на українських землях в Острозі 1581 р.

У 1978 році переїхав до Америки і став настоятелем монастиря монахів Студитського уставу в Пассаїку, Нью-Джерсі. Провадив парохії св. Отця Миколая в Пассаїку, Успіння Пресвятої Богородиці у Рутерфорді, Нью-Джерсі до 1990 року.

У 1991 році блаженний кардинал Мирослав-Іван Любачівський запросив о. Рафаїла на посаду віце-канцлера Львівської Архієпархії. Впродовж 1993-1996 років виконував уряд Патріаршого Економа Української греко-католицької церкви. У квітні 1995 року піднесений до гідності архимандрита.

Упродовж 1995-1996 років за дорученням патріарха організував та очолив Київо-Вишгородський Екзархат для Української греко-католицької церкви.

З 1996 року призначений секретарем Патріарха Української греко-католицької церкви блаженнішого кардинала Мирослава-Івана Любачівського.

У грудня 1992 року став членом Українського Біблійного Товариства і одержав доручення виготовити 4-й повний переклад Святого Письма з давньогрецької мови (завершено в 2007 році), паралельно продовжив працю над критичним виданням Острозької Біблії.

2003 року отець Рафаїл Турконяк закінчив унікальний переклад Острозької Біблії сучасною українською мовою, дослідивши всі відомі тексти Святого Письма різними мовами.