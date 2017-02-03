На вулиці Бандери у Львові обвалився балкон

Ніхто з людей не постраждав

Сьогодні зранку стався обвал балкону в будинку на вул. С. Бандери, 35. Про це повідомив голова Франківської РА Тарас Гнида.

Як повідомили у Франківській РА, на третьому поверсі будинку на вул. С. Бандери, 35 обірвався елемент консолі (відійшла від металевої конструкції). Він упав на перила балкону другого поверху, внаслідок чого стався обвал балкону.

«Зараз на місці обвалу працюють аварійні служби. Місце обвалу обгороджено. Постраждалих немає. На 14.00 збираємо комісію за участю представників служби надзвичайних ситуацій, служб охорони історичного середовища. Буде проведено спільне комісійне обстеження щодо визначення подальших робіт з ліквідації аварії, оскільки цей будинок є пам’яткою архітектури», – розповів Тарас Гнида.