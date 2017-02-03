На Львівщині у вагоні зі щебенем знайшли тіло немовляти

Тіло новонародженої дитини виявив чоловік, який розвантажував щебінь

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Бродівське відділення поліції 2 лютого, о 16.45, зателефонував 30-річний місцевий мешканець, котрий повідомив, що під час розвантаження вагону зі щебенем він виявив поліетиленовий пакет з тілом дитини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У пакеті було тіло новонародженої дитини (хлопчика) без ознак життя. Правоохоронці встановили, що вагон прибув у Броди з Рівненської області. Як пояснили робітники, пакет вони виявили під час розвантаження вагону – він лежав у купі щебеню.

Тіло дитини було скеровано на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють особу матері немовляти, проводяться слідчі дії.