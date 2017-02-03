На Самбірщині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою

Унаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів автобуса

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько у с. Поляна Старосамбірського району на автодорозі КПП “Смільниця” – Старий Самбір.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Водій маршрутного таксі “Львів-Нижанковичі” марки “Еталон”, 1963 року народження, житель с. Викоти Самбірського району, рухаючись в сторону смт Нижанковичі, здійснив зіткнення з вантажним автомобілем МАН, під керуванням водія, 1967 року народження, жителя м. Рудки Самбірського району.

Від удару вантажний автомобіль з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП постраждали два пасажири автобуса.

Причини ДТП з’ясовують, триває дослідча перевірка.