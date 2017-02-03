На Львівщині двоє чоловіків, яким забракло на пляшку, пограбували односельця

Зловмисникам загрожує покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як з’ясували працівники Кам’янка-Бузького відділення поліції, 1 січня в одному з сіл району двоє місцевих мешканців віком 30 та 38 років побили свого односельчанина, відібрали у нього гроші, поїхали у райцентр, придбали там спиртне та розпили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Зловмисникам загрожує покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.