Максим Фещук: «Нічого хорошого з Шандором Варгою ми не напрацювали»

Український форвард Максим Фещук, який не так давно покинув молдовську «Дачію», розповів про ймовірні варіанти продовження кар’єри

Вихованець львівського футболу перші кроки у професійній кар’єрі зробив у «Карпатах». Потім виступав за сімферопольську «Таврію», ужгородську «Говерлу», казахський «Шахтар» і молдовську «Дачію».

Зараз форвард перебуває у Львові й очікує на пропозиції від клубів. Про це і не тільки він розповів в інтерв’ю «Львівській газеті».

– Агенти у процесі пошуку, були певні розмови, але гідних, цікавих пропозицій я наразі не отримав, – ділиться Максим. – Не хочу їхати будь-де, аби тільки поїхати. Чекаю на хороші варіанти.

– Які пріоритетні напрямки? Де є попит на українських футболістів?

– Хороших футболістів завжди потребують. Якщо гравець в оптимальному віці, показав себе з хорошого боку, то він завжди буде потрібним в будь-якому чемпіонаті. Багато залежить від співвідношення ціни та якості. Взагалі, процес працевлаштування футболіста залежить від багатьох факторів: від потреби клубу в гравцях певних ланок, його завдань, бачення гри тренера. Дехто робить ставку на молодших і не розглядає футболістів мого віку (Максимові Фещуку 31 рік – «Львівська газета»).

– З «Карпатами» не контактували?

– Ні-ні, та ви що!.. З «Карпатами» не було жодних контактів. Зрештою, для них я точно застарий, «зелено-білі» роблять ставку на молодь. Тому навіть не думав звертатися до них.

– Хто ваш агент?

– У мене чимало знайомих агентів, з якими спілкуюся. Вони ж зацікавлені в тому, щоб мене працевлаштувати і самому на цьому заробити. Телефонують, пропонують. Зараз тривають певні переговори, але наразі без конкретики.

– Колись ви працювали із відомим агентом Шандором Варгою. Ваші дороги з ним розійшлися?

– Розійшлися, причому давно. Насправді нічого хорошого з Шандором Варгою ми не напрацювали. Ми з ним розійшлися. Хоча залишилися у добрих стосунках. Я його зустрічав, коли виступав за «Таврію». Спілкуємося, але не співпрацюємо.

– Власне, я думав, що перехід в «Таврію» відбувся через Варгу…

– Ні-ні, він не мав жодного стосунку до цього переходу. У цьому мені допоміг Олександр Васильович Кулішевич. Він витягнув мене із «Карпат», зробив це з боями, з величезними труднощами.

– Наскільки вам цікавий український ринок?

– В Україні чимало команд роблять ставку на молодь: «Чорноморець», «Карпати», «Ворскла»… У декого немає можливості здійснювати трансфери. Зрештою, рівень зарплат у нашому футболі суттєво впав. Хоча, все можливо.

– Ваш останній клуб – «Дачія» – забезпечував хороші умови?

– Так, у мене були хороші умови. Я лише через ті умови й погодився там грати.

– Тобто, хороший молдовський клуб зараз платить більше, ніж українські клуби-середняки?

– Так, це правда.

– Була інформація, що вами цікавляться в Казахстані…

– Були переговори, але пропозиція мене не влаштувала. Якщо надійде гідна пропозиція з-за кордону, з радістю би пристав на неї.

– «Говерла» мала перед вами борги, ситуація безнадійна?

– Я уже і не надіюся отримати зароблені гроші. Шуфрич десь переховується з грішми, клуб збанкрутував чи ні… Навіть, не знаю. Кажуть, «Говерла» більше не існує. Шуфрич усіх надурив, «кинув». Як на мене, для нього це характерно.