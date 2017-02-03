Львівська облрада проведе конкурс на посаду директора «Галсільлісу»

У четвер, 2 лютого, під головуванням заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка відбулося перше засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору кандидата на посаду генерального директора обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс».

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.

На засіданні члени комісії обговорили та затвердили кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника ОКСЛГП «Галсільліс».

Кваліфікаційні вимоги:

– повна вища спеціальна лісотехнічна освіта (магістр, спеціаліст);

– стаж роботи за професією – не менше 5 років;

– досвід керівної роботи у лісовій галузі не менше 5 років ;

– громадянство України;

– володіння державною мовою;

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки генерального директора.

Додаткові вимоги:

– знання законодавства України;

– знання сучасних інформаційних технологій;

– досвід впровадження дієвих систем менеджменту у лісовій галузі;

– досвід управління групами або командами;

– знання іноземної мови.

Також члени комісії затвердили текс оголошення та доручили управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради оприлюднити його у засобах масової інформації.

Документи від кандидатів прийматимуться упродовж 10 календарних днів після оприлюднення оголошення – до 20 лютого цього року.

Опісля відбудеться сам конкурс на посаду генерального директора ОКСЛП «Галсільліс», якого оберуть терміном на 5 років.