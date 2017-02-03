Львівська облрада проведе конкурс на посаду директора «Галсільлісу»

У четвер, 2 лютого, під головуванням заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка відбулося перше засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору кандидата на посаду генерального директора обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс».
Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.
На засіданні члени комісії обговорили та затвердили кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника ОКСЛГП «Галсільліс».
Кваліфікаційні вимоги:
– повна вища спеціальна лісотехнічна освіта (магістр, спеціаліст);
– стаж роботи за професією – не менше 5 років;
– досвід керівної роботи у лісовій галузі не менше 5 років ;
– громадянство України;
– володіння державною мовою;
– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки генерального директора.
Додаткові вимоги:
– знання законодавства України;
– знання сучасних інформаційних технологій;
– досвід впровадження дієвих систем менеджменту у лісовій галузі;
– досвід управління групами або командами;
– знання іноземної мови.
Також члени комісії затвердили текс оголошення та доручили управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради оприлюднити його у засобах масової інформації.
Документи від кандидатів прийматимуться упродовж 10 календарних днів після оприлюднення оголошення – до 20 лютого цього року.
Опісля відбудеться сам конкурс на посаду генерального директора ОКСЛП «Галсільліс», якого оберуть терміном на 5 років.