Анні Музичук вручать нагороду від НОК

У вівторок, 7 лютого, відбудеться урочиста церемонія нагородження найкращого спортсмена Львівщини за підсумками виступів у грудні 2016 року

Її традиційно проводитиме відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області.

За рішенням виконкому обласного відділення НОК, почесну нагороду за найвидатніші спортивні досягнення у грудні минулого року вручать шахістці зі Львова Анні Музичук. Також відзнаки Національного олімпійського комітету отримають батьки спортсменки – Наталія й Олег Музичуки, які тренують Аню.

«Навряд чи хтось ставитиме під сумнів наше рішення визнати Анну Музичук найкращою спортсменкою Львівщини у грудні. Вона на світовій першості, яка проходила у м. Доха (Катар), здобула аж два титули чемпіонки світу з шахів, – розповідає голова відділення НОК у Львівській області Юрій Турянський. – Аня спершу стала тріумфаторкою світової першості зі швидких шахів (рапід), а по тому перемогла ще й на світовій першості з бліцу. При цьому в чемпіонаті з рапіду Анна з 11-ти можливих очок здобула аж 9. І на півтора очка випередила спортсменку, яка посіла друге місце. Це свідчення неймовірно високого класу нашої шахістки».

Голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський вручатиме почесну відзнаку НОК Анні Музичук та її батькам у приміщенні ЛОДА (кабінет 257) 7 лютого о 12.00.