Завтра на дорогах збережеться ожеледиця

Водіїв та пішоходів закликають бути обережними під час руху

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра на дорогах Львова й області збережеться ожеледиця

Завтра, 3 лютого, у Львові очікується часом дощ та мокрий сніг, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1 – 3° тепла.

4 лютого синоптики прогнозують місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

5 лютого очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

6 – 7 лютого синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. Температура повітря 6 лютого вночі 0 – 5º морозу, вдень 0 – 5° тепла, 7 лютого впродовж доби 0 – 5° морозу.