З магазину в Червонограді злодій поцупив 11 пляшок коньяку

Як встановили правоохоронці, 40-річний місцевий мешканець двічі виносив з супермаркету пляшки коньяку, ховаючи їх під курткою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Червоноградський відділ поліції 1 січня з заявою про крадіжку звернувся працівник одного з місцевих супермаркетів. Чоловік повідомив, що з торговельної зали було викрадено одинадцять пляшок коньяку.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 40-річний місцевий мешканець. Також встановлено, що чоловік двічі виносив з супермаркету коньяк, ховаючи його під курткою. Речові докази (викрадений алкоголь) правоохоронці у зловмисника вилучили. Наразі поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання про кваліфікацію злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.