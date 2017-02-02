В Авдіївці обстріляли пункти надання гуманітарної допомоги

Щонайменше двоє цивільних громадян загинуло за останню годину

«Безтямні рашисти щойно жорстко обстріляли Авдіївку. снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню Обстріляли стадіон у центрі міста поряд із нами, де знаходиться наметове містечко і пункти обігріву. обстріляли школу №2, де був пункт прийому гуманітарної допомоги. За попередніми даними, в нас від обстрілів 1 людина загинула, 1 поранена. Обстріл продовжується», – написав на своїй facebook-сторінці голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Трохи згодом він додав, що обстріл Авдіївки триває. Зафіксовано пряме влучення в будинок на вулиці Молодіжній, 19, перебито газопровід і теплотрасу. Один снаряд влучив в оперативно-рятувальний автомобіль ДСНС. Поранення в лице отримав іноземний фотожурналіст.

Біля обстріляної ЗОШ №2 в Авдіївці знайшли поранену жінку. Її перевезли в лікарню, однак від отриманих ран жінка померла. Це вже друга загибла людина в Авдіївці за останню годину.