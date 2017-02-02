Уперше у Львові відбудеться захід у відомому світовому форматі TED Talks

Команда громадської організації «UTrend» запрошує усіх охочих відвідати сучасну молодіжну конференцію University Talks @Lviv у популярному форматі TED Talks, яка відбудеться 4 лютого, о 12.00, в актовій залі ЛНУ ім. Івана Франка.

«Ми запросили талановитих, молодих та креативних спікерів. Теми їхніх виступів стануть неабияким відкриттям, адже у Львові така подія відбуватиметься вперше. На вас чекають нові знайомства, приємна університетська атмосфера та порція гарного настрою від музичного гурту «Rocky Road». Наповнення враженням та емоціями забезпечить креативний модераторський талант Володимира Бєглова»,- розповіли організатори.

Довідка

University Talks – єдина платформа для акумуляції сил активної молоді, що має можливість вільно спілкуватись, обмінюватись ідеями та думками. Метою University Talks є об’єднання цілеспрямованого студентства навколо спектру актуальних питань сучасності. Ми прагнемо активно розвивати стиль сторітелінгу в Україні та популяризувати цей напрямок в науці та освіті.

Вхід вільний.

Більше інформації за посиланням: www.universitytalkslviv.zzz.com.ua