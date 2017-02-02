Унаслідок ДТП у Львові загинув пішохід

ДТП сталася вчора, 1 лютого, о 19:54

На вул. Кульпарківській у Львові невідомий водій, керуючи автомобілем «Сузукі Гранд Вітара», здійснив наїзд на пішохода 1954 року народження, мешканця Львова. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Водій із місця події зник.

Унаслідок перевірки в базі «НАІС» з’ясували, що автомобіль належить львів’янину 1980 року народження.

Незадовільних дорожніх умов, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлено.

Причини події зʼясовують. Триває дослідча перевірка.