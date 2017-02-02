У Миколаївському районі горіло приватне господарство

Вогонь знищив дах господарської споруди, перекриття на площі 50 кв. м та речі домашнього вжитку на площі 60 кв. м. Ніхто з людей не постраждав

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

1 лютого о 19:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Рудники Миколаївського району.

На момент прибуття вогнеборців вогонь повністю охопив покрівлю будівлі та понищив речі домашнього вжитку. Пожежа спричинила до сильного задимлення, тому рятувальники ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання.

Вогнеборці зупинили подальше поширення вогню й врятували від згорання 3 будівлі.

Пожежу локалізували о 20:33 і повністю ліквідували о 21:16 складі 2-х ланок газодимозахисної служби.

До ліквідації пожежі залучили 12 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Вогонь знищив дах споруди, перекриття на площі 50 кв. м та речі домашнього вжитку на площі 60 кв. м. Ніхто з людей не постраждав.

Причину виникнення займання з’ясовують.