У Львові затримали адміністраторку проросійських спільнот (ФОТО)

Жінка адмініструвала групи антиукраїнського спрямування в соцмережах і збирала допомогу бойовикам «ДНР/ЛНР»

Адміністраторку проросійських спільнот у соцмережах викрили у Львові співробітники Служби безпеки України. Зловмисниця створила фейкові акаунти та адмініструвала групи антиукраїнської спрямованості, де розповсюджували матеріали, що дискредитують Українську державу, пропагують створення т.зв. «новоросії». Окрім того жінка організовувала збір фінансової допомоги бойовикам т.зв. «ДНР/ЛНР». Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Також поплічниця сепаратистів збирала та передавала російським модераторам дані про суспільно-політичну та соціальну ситуацію на Львівщині, займалася блокуванням проукраїнських спільнот і користувачів у російських соцмережах.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку із доказами її протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.