У Львові викрили нечистого на руку інтернет-продавця

Як повідомила жертва шахрая, вона, купуючи взуття через соціальну мережу, перерахувала гроші продавцю, а товар не отримала.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Залізничний відділ поліції 1 лютого за допомогою звернулася 22-річна львів’янка. Дівчина повідомила, що невідома особа незаконно заволоділа її грошима в сумі 250 гривень. Заявниця купувала взуття через соціальну мережу, перерахувала кошти за товар але замовлення так і не отримала.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний львів’янин.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі. Проводять досудове розслідування.