У Городоцькому районі внаслідок пожежі загинув чоловік

Обставини події та причину виникнення займання тепер встановлюють правоохоронці

1 лютого близько 09:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в господарській будівлі в с. Грімне Городоцького району виникла пожежа. На місці пожежі виявили тіло чоловіка, 1977 року народження.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку та підлогу на площі 1,5 кв.м, пошкодиа речі домашнього вжитку на площі 3 кв. м. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликали.