Стати поліцейськими на Львівщині виявили бажання 1116 осіб

Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа розповів про перебіг конкурсу на заміщення вакантних посад у поліції Львівщини

Сьогодні, 2 лютого, начальник під час брифінгу розповів про завершення першого етапу конкурсного відбору охочих зайняти вакантні посади поліцейських та розповів про наступні випробування для кандидатів.

Як розповів Валерій Вячеславович, перший етап (подання анкет) завершився. Зайняти вакантні посади зголосилися 1116 осіб, з них більшість – віком від 20 до 30 років, 62 відсотки – з вищою юридичною освітою, близько 30 відсотків – жінки. До наступного етапу конкурсу допустили 558 осіб, з них 28 – учасники АТО.

На посади слідчих претендують 186 кандидатів (конкурс – понад чотири претенденти на місце), на посади оперуповноважених – 159 кандидатів (по вісім претендентів на місце), на посади дільничних офіцерів поліції – 213 кандидатів (конкурс – більш ніж три претенденти на місце).

Наступний етап конкурсного відбору, тестування, триває з 30 січня до 6 лютого. За три дні на тестування було запрошено 140 кандидатів, з них 5 на складання тестів не з’явилися. 135 кандидатів успішно пройшли тестування, 32 не набрали необхідної кількості балів. Оцінювали рівень логічного та аналітичного мислення, а також професійних знань кандидатів.

Нагадаємо, на Львівщині триває конкурс на заміщення вакантних посад у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, а саме 40 вакансій слідчих, 20 – оперуповноважених та 60 – дільничних офіцерів поліції.