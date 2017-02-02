Сьогодні відзначаємо Всесвітній день водно-болотних угідь

Цей день покликаний привернути увагу громадськості й урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримання стійкого розвитку нашої планети

Конвенцію про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення передовсім як середовище проживання водоплавних птахів, підписали 2 лютого 1971 р. В місті Рамсаре (Іран), і відтоді вона має назву Рамсарської конвенції.

День її підписання в 1997 р. й оголошено Всесвітнім днем водно-болотних угідь. Головною метою конвенції є збереження і раціональне використання водно-болотних угідь як засіб досягнення стійкого розвитку в усьому світі.

Однією з головних умов приєднання до Рамсарської конвенції є створення хоча б одного Рамсарського угіддя на своїй території. Вибір території здійснюють за складною системою критеріїв. Угіддя, проголошені державою Рамсарськими, секретаріат Конвенції вносить у перелік водно-болотних угідь міжнародного значення. Інформацію про стан цих об’єктів зберігають у базі даних Міжнародного бюро зі збереження водно-болотних угідь і постійно оновлюють.

29 жовтня 1996 року після схвалення Верховною Радою України відповідного закону Україна поновила своє членство і входить в число 168 країн – Договірних Сторін Конвенції. Керівним органом Конвенції є Конференція Договірних Сторін, яка проводить свої наради раз на три-чотири роки.

Згідно зі статтею 1 Конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів‚ боліт, драговин, торфовищ або водойм – природних або штучних‚ постійних або тимчасових‚ стоячих або проточних‚ прісних‚ солонкуватих або солоних‚ включаючи морські акваторії‚ глибина яких не перевищує шість метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, розроблено критерії, серед яких: типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів, або важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо. Кожна країна – Договірна Сторона Конвенції має заявити до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти його під охорону.

Водно-болотні угіддя використовуються для сільського господарства протягом тисячоліть. Насамперед це заплави річок, де ґрунти родючі і достатньо вологи, озера та ставки, які використовують для аквакультур і зрошення, рисові чеки, прибережні та заболочені території з багатою рослинністю, які використовують як пасовища, меліоровані торфовища тощо.

Водно-болотні угіддя стали основою для розвитку багатьох важливих культур по всьому світу. Водночас негативним наслідком є те, що осушення і меліорація заболочених земель для сільського господарства стає все більш поширеним явищем. У деяких регіонах понад 50% торфовищ, боліт, прибережних зон, прибережних територій озер і заплави річок втрачено та трансформовано для сільськогосподарського використання.

Сільське господарство часто є головною рушійною силою економічного зростання в країнах, що розвиваються, і забезпечує необхідну економічну підтримку для бідних сільських домогосподарств. Приблизно 2,5 млрд. сільських жителів безпосередньо залежать від сільського господарства, лісового господарство, рибальства та полювання пов’язаних з водно-болотними угіддями. Тобто водно-болотні угіддя забезпечують продуктами харчування, паливом та сировиною значну частину людства.