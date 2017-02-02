ПриватБанк, MаstеrCard і Freelancehunt нагородили переможця акції для фрилансерів та IT-спеціалістів

Фрилансер Артем Гончаров виграв в акції від MаstеrCard і ПриватБанку сучасний гаджет IPhone 7. Один iPhone було розіграно ексклюзивно серед користувачів Freelancehunt.

“Сьогодні ПриватБанк пропонує фрилансерам найсучасніші технології для розрахунків з іноземними замовниками, у тому числі керування валютними зарахуваннями із-за кордону – переказ грошей від фриланс-бірж Upwork (ELANCE), Freelancer, Freelancehunt, Envato Studio і багатьох інших міжнародних компаній, українських партнерів. Також сьогодні банк об’єднує зусилля з міжнародними компаніями, щоб істотно скоротити витрати фрилансерів на отримання платежів”, – говорить керівник напрямку “Платежів і переказів” Олексій Путятін.

Банківське обслуговування фрилансерів доступне цілодобово через Інтернет-банк Приват24. Відкриття та обслуговування валютних рахунків у ПриватБанку – безкоштовно. Також у цілодобовому режимі працює послуга передачі рахунків чи актів через Приват24.

Спеціальна лінія підтримки для фрилансерів: е-mail: freelancer@privatbank.ua, тел. (092) 900 00 04.