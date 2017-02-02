Поліцейські запобігли незаконному продажу держземель вартістю 95 млн. грн.

Начальник відділу однієї з райдержадміністрацій незаконно відчужив землі державної власності для подальшої їх реалізації приватним особам

Кримінальне провадження відносно посадовця скеровано до суду, а на землі накладено арешт. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області ДЗЕ Нацполіції припинили злочинну схему та запобігли факту незаконного вилучення земель державної власності.

Начальник відділу районної державної адміністрації незаконно підготував розпорядження про вилучення з державної власності земель поблизу Львова. Кінцевою метою злочинного плану була передача землі у приватну власність.

Зловмисник вивів у комунальну власність ділянку площею 62,25 га. У подальшому поділив її на частини та підготував документи для приватизації земельних ділянок конкретними особами, в тому числі, підконтрольними йому. Ринкова вартість – 94,8 мільйона гривень.

Земельна ділянка належить до складу земель науково-дослідних установ і навчальних закладів. Відповідно до законодавства, її вилучення може провести виключно Кабінет Міністрів України.

Попри норми закону, посадовець підготував документи, на підставі яких і була відчужена земельна ділянка.

Під час слідства співробітники УЗЕ у Львівській області та слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Львівської області зібрали достатньо доказів, які підтверджують причетність начальника відділу однієї з РДА до вчинення кримінального правопорушення.

Наприкінці січня слідчий слідчого управління поліції Львівщини повідомив посадовцю про підозру за ч.2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. На земельну ділянку накладено арешт.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2-х до 5-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та зі штрафом від 4 250 до 12 750 або без такого.

Досудове розслідування завершено, а матеріали справи з обвинувальним актом направлені до суду, – повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.