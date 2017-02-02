Наприкінці лютого у Львівській області можлива друга хвиля грипу

Нині ж перевищення епідпорогів зареєстровано на трьох адмінтериторіях області

За підсумками моніторингу, впродовж четвертого тижня 2017 року в області захворіло 10 926 осіб (на 702 випадки менше порівняно з попереднім тижнем). Перевищення епідемічного порогу не зареєстровано. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 50,4% (захворіло дітей до 17років- 5 513осіб).

Перевищення епідпорогів зареєстровано на 3-х адмінтериторіях області: Сколівський р-н – у 2,1 разу, Сокальський р-н – в 1,9 р., Мостиський р-н – в 1,3 р.

Від початку епідсезону, тобто з 3 жовтня 2016 року, в області захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції 231 956 осіб, з них 135 349 дітей до 17 років (58,3%). Із загального числа захворілих в інфекційні стаціонари госпіталізовано 5097 осіб (2,2%), з них 3 556 дітей до 17 років.

У Львові за минулий тиждень захворіло 4195 осіб, що менше порівняно з попереднім тижнем на 267 осіб. Загальний рівень захворюваності залишається на неепідемічному рівні. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 46,8%. Зареєстровано перевищення епідемічного порогу у віковій групі 15-17 років на 10,2%. Спостерігається зростання рівня захворюваності серед дітей шкільного віку в порівнянні з попереднім тижнем на 9,6%.

Від початку цьогорічного епідсезону вірусологічна лабораторія ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» дослідила 162 зразки матеріалу від хворих із підозрою на грип та ГРВІ. У 46 осіб (29,1%) визначено віруси грипу типу А, в т.ч. 34 А (H3). Також у носоглоткових змивах, змивах з носа та зіву виявлено риновіруси, віруси парагрипу І та ІІІ типу, аденовіруси, коронавіруси. Зареєстровано 8 лабораторно підтверджених випадків грипу А у зразках секційного матеріалу від померлих з підозрою на грип та ГРВІ.

Враховуючи нестійкі погодні умови у даний період, деяке зростання захворюваності серед дітей шкільного віку, аналіз стану захворювань на грип та ГРВІ в останні роки, можна передбачити другу хвилю їх зростання у другій половині лютого.

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