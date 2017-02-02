На Залізничному вокзалі у Львові знайшли гранату

Небезпечний предмет виявили у смітнику. Як встановили правоохоронці, це корпус гранати без вибухової речовини та без запалу.

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

У Залізничний відділ поліції 1 лютого о 20.05 надійшло повідомлення від чергового поліцейського по станції «Львів» про те, що працівники охорони станції виявили у смітнику на одному з перонів Головного залізничного вокзалу предмет, схожий на гранату.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Як попередньо встановили правоохоронці, виявлений предмет схожий на корпус від гранати Ф-1 без вибухової речовини та без запалу. Знахідку відправили на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.