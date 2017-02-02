На Львівщині рятувальники знайшли двох заблукалих киян і допомогли трьом травмованим лижникам

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області

Учора, 1 лютого, о 17:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селищі Славське Сколівського району на горі Тростян загубилися чоловік 1978 року народження та дівчина 1995 року народження. Обоє – мешканці м. Київ. Чоловік не розгубився й зателефонував до рятувальників за допомогою.

На пошуки негайно вирушили рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби ДСНС України. О 19:00 рятувальники знайшли заблукалих на східному схилі гори. Медичної допомоги вони не потребували. Рятувальники доправили людей до центрального витягу гори Тростян.

Окрім того, впродовж минулої доби рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижній трасі гори Тростян надали допомогу 3 травмованим туристам-лижникам.

Один із туристів, 1983 року народження, отримав під час катання травму правого коліна. Киянин 1998 року народження травмував праву руку. Ще одна киянка, 1967 року народження, під час спуску травмувала праву ногу.

Рятувальники спустили травмованих зі схилів і передали медикам для надання подальшої допомоги.