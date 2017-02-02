На Львівщині буде ще один притулок для бурих ведмедів

На території біосферного резервату «Розточчя» з’явиться третій притулок для бурих ведмедів

Біля села Домажир Яворівського району Львівської області почали будівництво вже третього притулку для бурих ведмедів в Україні.

Міністерство екології та природних ресурсів України продовжило співпрацю з міжнародним благодійним фондом «Чотири лапи». 31 січня 2017 року в Охруському інформаційно-просвітницькому центрі було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Мінприроди та Фондом «Чотири Лапи Інтернешнл» і Меморандум про співпрацю між Міністерством екології та природних ресурсів України та міжнародним благодійним фондом «Чотири Лапи».

«Сьогодні – важливий день для зоозахисного руху в Україні. Після кількох років плідної роботи у напрямку поліпшення умов утримання бурих ведмедів та проведення успішних проектів допомоги безпритульним тваринам ми з радістю продовжуємо співпрацю з Міністерством екології та природних ресурсів. Ми вже кілька років співпрацюємо з владою України і розраховуємо на активізацію та посилення нашої співпраці заради конфіскації ведмедів з неналежних умовах і поселення їх у нашому новому притулку для ведмедів Домажир, де вони житимуть в умовах, наближених до природних. Ми покладемо кінець ланцюгам та кліткам для ведмедів в Україні», – зазначив президент і засновник благодійного фонду «Чотири лапи Інтернешнл» Хельмут Дунглер.

У рамках Меморандуму про взаєморозуміння Фонд за методологічної підтримки Мінприроди запровадить стерилізацію, догляд, ідентифікацію та реєстрацію безпритульних тварин, проведення освітніх програм і працюватиме над розробленням законопроектів щодо удосконалення української нормативної бази. Крім того, Фонд сприятиме веденню обліку ведмедів, що в першу чергу потребують негайної допомоги та вжиттю заходів з їх вилучення або конфіскації, а також надання повної ветеринарної допомоги врятованим бурим ведмедям.

«Важливо, що в порятунку бурих ведмедів нас підтримує громадськість і міжнародні організації. Усі ми добре знаємо, що нині ще багато тварин утримуються в цирках чи приватних зоопарках. Нині триває декілька судових слухань щодо вилучення ведмедів із таких закладів і переселення їх до таких притулків. Об’єднавши зусилля, нам вдасться змінити ситуацію», – зазначив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Мінприроди співпрацює з фондом «Чотири лапи» з 2012 року. У рамках цієї співпраці було організовано функціонування реабілітаційного центру для бурих ведмедів на території національного природного парку «Синевир». Нині в центі утримують 19 ведмедів різного віку, що є гранично допустимою кількістю тварин при проектованому навантаженні Реабілітаційного центру.