Львів’ян запрошують на “Діалог” з художниками Вайсбергом та Пікулем

У п’ятницю, 3 лютого, у Львові відкриється виставка «Діалог», що запропонує відвідувачам ознайомитись із роботами двох визначних українських художників: Матвія Вайсберга та Юрія Пікуля. Виставки робіт цих митців завжди є знаковими подіями для сучасного мистецтва України.

Про це інформує прес-служба ЛМР.



Ця експозиція стане першою у низці культурних заходів, які відбудуться у Арт-зоні нового музейно-культурного комплексу «Львіварня» (вул. Клепарівська, 18).

За словами організаторів проекту, картини Матвія Вайсберга, відібрані для виставки «Діалог», дозволять прослідкувати за розвитком його авторської манери та пошуками майстра упродовж двох десятиліть. Тут представлені твори із різних серій художника, зокрема таких як «Сім днів», «Бестіарій», «Штудії та алюзії».

Проте найбільш знаковою для творчості майстра є «Сім днів», написана у 1999 році всього за дев’ять місяців. В основі цієї серії є ілюстрації рукопису XIV століття, які автор побачив у книзі, придбаній в Німеччині. Художник створив спочатку графічну серію із 49 аркушів, а згодом і сім великих робіт. На полотні митець відтворив свої переживання на основі біблійного тексту, середньовічних ілюстрацій та іконографії іудейських надгробків.

Зовсім інакший світоглядний підхід демонструють роботи Юрія Пікуля з серії «Лісополоса. 92 кілометри». Він по-особливому трактує пейзаж, як вакуум навколишнього світу. Вертикальні та діагональні фігури на його полотнах захоплюють та нівелюють вже звичну естетику пейзажу. У полотнах цієї ж серії автор також свідомо виводить глядача із зони комфорту, даючи йому новий рівень сприйняття.

«Львіварня» – відкрита платформа для митців, мистецтва та суспільства, – наголошує менеджер музейно-культурного комплексу Соломія Короненко. – Це також ідеальне місце для представлення персональних та групових виставок видатних митців сьогодення у Львові».

За її словами, у «Львіварні» цьогоріч відбудеться багато знакових подій

«Сьогодні – це сучасний арт-центр, де відбуватимуться виставки, концерти та різноманітні культурні події», – наголошує Соломія Короненко.

Виставка «Діалог» триватиме з 3 лютого до 31 березня 2017 року.

У вартість відвідування також входить огляд музейно-культурного комплексу «Львіварня».

«Львіварня» працює щодня з 10:00 до 19:00, без вихідних.

Про авторів виставки:

Матвій Вайсберг закінчив Державну художню середню школу ім. Т.Г. Шевченка та Київський поліграфічний інститут, відділ книжкової графіки. Художник є автором ілюстрацій до творів Шолом-Алейхема, Е. Багрицького, Г. Кановича, Х. Ортеги-і-Гассета («Етюди про Іспанію»), К. Г. Юнга («Спогади. Сновидіння. Роздуми»), С. О. Кьєркегора («Страх і тремтіння»), Ф. М. Достоєвського («Біси»). З 1989 року Вайсберг був учасником багатьох виставок в Україні та за кордоном, та з 1990-го провів більш, ніж 15 персональних виставок.

З його ім’ям пов’язують становлення художнього напрямку «київський ар’єргард». Роботи художника зберігаються у Київському національному музеї російського мистецтва, Запорізькому обласному художньому музеї, «Gaon Jewish Museum» (Вільнюс, Литва), приватних зібраннях США, Ізраїлю, Греції, Великобританії, Швеції, ПАР, Австрії, Чехії, Грузії, Канади, Японії, Туреччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Франції, Німеччини, Росії, України.

Юрій Пікуль народився, живе та працює у Києві. Навчався у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. В 2007 відбулась його перша персональна виставка. Його роботи зберігаються у приватних зібраннях країн Західної та Східної Європи.

Представник київської школи живопису Юрій Пікуль регулярно виставляє свої роботи в Україні і за кордоном. За останні дев’ять років він взяв участь більш, ніж у півтора десятках групових експозицій і провів близько 10 персональних виставок. У рейтингу Forbes він серед найперспективніших художників України.

Музейно-культурний комплекс пивної історії «Львіварня». Адреса: вул. Клепарівська, 18, 2 поверх, тел.: 0322948065, https://www.facebook.com/lvivarnya/