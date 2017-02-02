ЛНУ увійшов до ТОП-5 вишів України за рейтингом Webometrics

За даними світового рейтингу Webometrics, Львівський національний університет імені Івана Франка ввійшов до п’ятірки лідерів серед вищих навчальних закладів України

Про це повідомляє ЛНУ ім. Івана Франка Офіційна сторінка у Facebook.

Загалом до Webometrics Ranking of World Universities потрапили близько 12 тисяч вищих навчальних закладів світу, серед них 341 – з України. Найвищу позицію серед українських ВНЗ посідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Другу і третю позицію зайняли Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» та Сумський державний університет, а четверту – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Львівський національний університет імені Івана Франка посів п’яте місце, суттєво покращивши свої позиції у порівнянні із попередньої редакцією рейтингу. У липні 2016 року ЛНУ ім. Івана Франка посідав 11-те місце рейтингу.

Webometrics Ranking of World Universities – один із найбільших і найвідоміших рейтингів світу. Починаючи з 2004 року і кожні шість місяців група The Cybermetrics Lab (Іспанська національна дослідницька рада, CSIC) виконує незалежне, об’єктивне, відкрите наукове дослідження інформації про роботу університетів з усього світу, яка базується на їх веб-присутності.

Оцінювання університетів відбувається за чотирма показниками: PRESENCE (присутність) – кількість сторінок на сайтах в основному домені установи (включно з піддоменами та директоріями), які індексуються пошуковою системою Google; VISIBILITY (видимість) – кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на веб-сторінки установи; розраховується за показниками інструментів Ahrefs та Majestic; TRANSPARENCY (прозорість) – кількість цитат топ-авторів установи за Google Scholar Citations; EXCELLENCE (якість) – кількість статей дослідників установи, які входять до 10% найбільш цитованих у 26 дисциплінах за розрахунками Scimago.