Допоможіть розшукати зниклу безвісти літню львів’янку (ФОТО)

Жінка пішла з дому 31 січня й досі не повернулася

Франківський відділ поліції просить допомогти встановити місце перебування зниклої безвісти громадянки Рогової Марії Іванівни, 23.12.1936 р.н., зареєстрованої за адресою м. Львів, вул. Петлюри,22 кв. 52. Вранці 31 січня вона пішла з дому й не повернулася.

Прикмети жінки: на вигляд – 71-75 років, зріст – 165-170 см, середньої статури, волосся коротке світле.

Була одягнута в сіру куртку, чорні лосини, чорний берет, чорні замшеві чоботи.

Як додають родичі зниклої, вона вийшла 31 січня близько 14:00 вийшла з дому по вул. Наукова, 58 у напрямку Городоцької, 301. Жінка була без телефону, без документів і без грошей. Можливо, поїхала в район кінця просп. Чорновола – вул. Грінченка. Має погану пам’ять і дуже ослаблена

Усіх, кому відоме місце перебування жінки або хто володіє будь-якою інформацією щодо неї, просять повідомити за телефоном (032) 238-95-51 або на оперативну лінію «102».