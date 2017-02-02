Біля Краковця за ніч затримали двох порушників кордону (фото)

Прикордонники відділу «Краковець» затримали двох громадян, які намагалися незаконно порушити кордон з Польщею

Упродовж цієї ночі на Львівщині, поблизу смт. Краковець прикордонники двічі шукали порушників кордону, які в обхід пункту пропуску намагались дістатися за кордон. Про це повідомляє прес-служба Мостиського прикордонного загону

У першому випадку за інформацією місцевих мешканців за 200 метрів від кордону правоохоронці затримали 22-річного громадянина України, мешканця Вінниччини. Чоловік зізнався, що прямував до країн західної Європи в пошуках кращого життя.

Через декілька годин прикордонний наряд повідомив, що спостерігає ще одну особу, яка прямує в бік Польщі в обхід пункту пропуску. Цього разу затриманим виявився 41-річний громадянин Польщі, який теж спробував перевірити якісь служби українських прикордонників.

В обох випадках за спробу порушення державного кордону України стосовно затриманих склали документи справи про адміністративне правопорушення, рішення ухвалюватиме суд. Зазначимо, санкція частини 1 статті 204-1 КУпАП передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.