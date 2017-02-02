29-річний мешканець Червонограда обікрав дачу

Зловмисник заліз у приміщення, розбивши вікно

У Червоноградський відділ поліції 1 лютого звернувся 33-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його дачного будинку було викрадено газову плиту та балон із газом. Сума завданих збитків становить дві тисячі гривень.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник – 29-річний мешканець Червонограда. Він проник у приміщення, розбивши вікно, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших злочинів. Вирішують питання про кваліфікацію злочину згідно норм кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.