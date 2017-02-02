Киянин Олексій Коваль шокував Львів розмахом гарячої емалі

У «Зеленій канапі» – виставка «Зустріч»

Перша персональна виставка київського художника Олексія Коваля два роки тому у львівській галереї «Зелена канапа» стала для нього знаковою. І не тільки тому, що нарешті він один-єдиний презентував себе у виставковому залі. А через те, що представлені в тій давнішій експозиції два українські «Весільні портрети» (створені в техніці гарячої емалі) й успіх, що вони викликали, остаточно визначили шлях, яким донині рухається художник.

Як правило, зацікавлені мистецтвом вражено замовкають, коли чують, що гарячою емаллю Олексій Коваль займається тільки від 2012 року. Ну, може, почав цю справу на рік-два раніше. Тому що те, що показує сьогодні (а нова його виставка у Львові «Зустріч» щойно відкрилася у тій-таки «Зеленій канапі»), – просто бомбезне. Навіть на думку, як правило, критичних до всіх і вся колег-професіоналів. А показує саме роботи в техніці гарячої емалі та тематичні офорти.

Річ у тому, що гаряча емаль – не лише дуже дороговартісне мистецтво, а й дуже трудомістке. Отож є не так багато митців, які готові використовувати цю техніку. Причому не тільки в сучасних аксесуарах, а в мистецтві, яке в глибших сенсах могло би конкурувати з живописом. графікою, фотографією тощо. А воно того варте!

Свого часу ще Леонардо да Вінчі писав, що емаль, випалена у вогні, за тривалістю життя перевершує навіть бронзову скульптуру. Бо якщо бронзова скульптура може жити дуже довго, то емаль – вічна. «Коли бронза стає чорною або коричневою, емаль зберігає яскравість і ніжність кольорів і залишається безконечно різноманітною», – зауважував славетний італієць.

Шалено працездатним художником із неймовірною мистецькою інтуїцією назвала Олексія Коваля директорка «Зеленої канапи» Олеся Домарадзька. Але навіть творча праця, без якої митець себе просто не мислить, не вадить йому деколи перериватися і вирушати у мандри екзотичними місцями світу. Це він також дуже й дуже любить (зокрема, здобуває ще й творчий досвід).

«Я належу до людей, яким завжди все цікаво. Особливо, коли воно стосується пізнання, осягнення якихось вищих небуденних речей, – ділиться думками з «Львівською газетою» художник. – І, зрештою, я є людиною, яка постійно шукає. Випускник факультету живопису, вчився, зокрема, у Василя Забашти (Олексій Коваль закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. – ЛГ), я пробував себе у мозаїці, фресці, розписах, ескізах вітражів тощо. Але наразі гаряча емаль та офорти, які роблю з металевих частин кожної роботи, поки не покрию їх емалями, для мене найцікавіші. Бо наразі вони найкраще, найточніше відображають мої думки й почуття. Якщо буду змінюватися то, відповідно, і моя творча мова буде змінюватися. Це закономірно. Але аж ніяк не трагічно. Трагічно було б, якби стояв на місці. Але на найближчий час це мені не загрожує. Бо вже сьогодні знаю, які творчі експерименти робитиму завтра».

А ми вже знаємо, що це буде ще більш вражаюче, ніж експозиція, яку Львів має шанс оглянути сьогодні. Але що саме – наразі таємниця. Єдине, що маємо право сказати, що влітку художник відкриє ще одну виставку в нашому місті – у Національному музеї у Львові. І не виключено, щось із нових втілених планів ми побачимо уже незабаром.