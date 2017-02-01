Завтра в Гарнізонному храмі – Студентський день

2 лютого 2017 року в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11) відбудеться Студентський день

Про це повідомляє Капеланство.info.

О 18:00 тут розпочнеться Божественна Літургія за студентську молодь. Після неї о 19:00 стартує зустріч на тему «Я і батьки – я і партнер: то для чого мені сепарація?» (в рамках курсу «Стосунки від А до Я»). Доповідачем виступить Володимир Чупрін. Лекція відбудеться за адресою: пл. Міцкевича, 5.

Центр студентського капеланства ЛА УГКЦ запрошує охочих на тематичні зустрічі щочетверга.