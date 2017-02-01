Завтра на Львівщині прогнозують туман

За повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, 2 лютого вночі та вранці на Львівщині прогнозують туман, видимістю 200-500 м

Правоохоронці закликають водіїв бути вкрай обережними та уважними, зважати на погодні умови.

Перед поїздкою неодмінно перевірте технічний стан транспортного засобу, переконайтеся у його справності.

Дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції, уникайте ризикованих маневрів, користуйтеся пасками безпеки, нагадуйте про це пасажирам. За умов недостатньої видимості обов’язково вмикайте ближнє світло фар чи протитуманні ліхтарі.

Якщо виникла необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово, а під час зупинки неодмінно вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Бережіть себе та будьте обережними на дорозі!