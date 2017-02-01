Директорові нічного клубу у Львові, де сталася пожежа, світить до восьми років позбавлення волі

За фактом пожежі у нічному клубі Львова висунуто звинувачення чотирьом особам. Директорові розважального закладу, де сталася пожежа, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років за порушення вимог пожежної безпеки, а двом львів’янам, які били рятувальника, – до 5-ти років ув’язнення.

Завершено розслідування і скеровано до суду три кримінальні провадження за фактом пожежі у нічному клубі на вулиці Науковій у місті Львові, що сталася 27 листопада 2016 року.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

«Оголошено про підозру чотирьом особам. Директору нічного клубу – 30-річному львів’янину, і виконавцю вогняного шоу – 32-річному жителю Тернопільської області, оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. 49-річному львів’янину та 43-річній жительці Львова, які під час ліквідації пожежі нанесли тілесні ушкодження співробітнику ДСНС, оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.126 (побої і мордування) КК України», – повідомив очільник Нацполіції області.

Він також уточнив, що кримінальне провадження щодо директора нічного клубу скеровано до суду минулого року, провадження щодо виконавця вогняного шоу та провадження щодо двох львів’ян, які завдали ушкодження рятувальнику – скеровано до суду 31 січня.

Санкція за ч.2 ст.270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Санкція ч.2 ст.126 КК України (побої і мордування) передбачає покарання у вигляді до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 листопада 2016 року в нічному клубі на вулиці Науковій у Львові виникла пожежа.

Попередньо було встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з відкритим вогнем. Під час вогняного шоу у концертному залі клубу полум’я перекинулося на стелю та стіни, що спричинило займання і пожежу. На той час у клубі перебувало більше 200 відвідувачів, 22 з них звернулося за медичною допомогою, троє з них були доставлені з місця події у важкому стані.

1 грудня 2016 року до Франківського відділу поліції надійшло звернення від начальника ГУ ДСНС у Львівській області про те, що під час евакуації відвідувачів та ліквідації пожежі в нічному клубі невідомі особи нанесли тілесні ушкодження рятувальнику. Працівники поліції встановили особи зловмисників, якими виявилися 49-річний львів’янин та 43-річна мешканка Львова.