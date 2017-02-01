Я знаю, що ви робили минулої ночі!

«Люлі-люлі, мої дитинята, люлі-люлі, люлі-люль», − Ель пригортає до себе, носить на руках і люляє своїх ляльок. Наспівує тихенько і монотонно їм, а засинаю я.

Здається, у нас вдома висипаються всі, крім мене. Іноді мені здається, що я ніколи більше не спатиму довго, спокійно, безпробудно і безтурботно. Іноді мені здається, що я готова проспати вічність, а ще – мріється спати тоді, коли хочеться, навіть, якщо це посеред дня, пізно зранку або раннього вечора. Коли я була вагітна, усі навколо повторювали, що треба спати і спати, поки є можливість. Я спала, але не тому, що так радили, а тому що і хотіла, і могла. Але хіба уявляла, що після появи Елі сон стане мрією, яка весь час висковзуватиме з рук? Це зараз я знаю майже все і про безсоння, і про життя у сні, бо перші місяці життя доні минули в тумані, я спала так мало і так тривожно, що губилася у днях і порі доби. Все перетворилося на втому і півсон.

Вам теж розповідали байку, що новонароджені та діти перших місяців життя майже постійно сплять? Вас теж переконували, що саме так і має бути? А ви вірили в це? Еля так не спала. Вона відіспалася після пологів і почалася наша епопея неспання і плачів. У дітей є сотня причин для неспання! А в батьків є стереотипне уявлення про мирний багатогодинний сон їхніх малят. І одне з другим майже не в’яжеться. Прочитавши якось про дитячий сон і його особливості, я зрозуміла, що дарма порівнюю немовлят і дорослих, бо у них все відбувається по-різному. Дитячий сон складається з коротких епізодів у фазі поверхневого сну, коли дитя будиться від найменшого руху, та кількох триваліших у фазі глибокого. Для малят природно прокидатися часто, і це не має лякати батьків! Дитина не повинна спати довго, бо це загрожує її життю і свідчить про небезпечні процеси в організмі. А нас усі навколо лякають, навпаки, тим, що погано, якщо не спить чи спить мало. І мене, до пори до часу, якщо чесно, воно насторожувало, бо ж над головою дзижчали порадники зі своїм «покажи її неврологу», «щось не те з дитиною», «вона мусить спати всю ніч»! А вона не спала всю ніч, Ель прокидалася вночі щогодини і частіше, їла і спала, їла і спала. І вдень спала, як зайчик під кущиком: із одним заплющеним оком і нашорошеними вухами, і так потрошечку, що я не встигала нічого, крім просто помовчати.

Коли діти сплять – це дуже зручно! От я зараз пишу, а доня спить. Я можу просто мовчати й писати, пити свою нічну каву і не думати про дурне. У якийсь момент стало усе інакше, зараз навіть уже не згадаю, коли це сталося, але Еліанка почала вночі прокидатися рідше – щодві години. І було дуже дивно, бо вона спала, а я так і далі ще довго прокидалася щогодини! Потім вона почала спати довше вдень, із двома прокиданнями, під’їсти, але це вже було 2-2,5 години, а не смішні 30-45 хвилин, від яких я просто дуріла раніше: вкладання спати тривало довше, ніж її найдовший сон! І це був неймовірний сюрприз, бо у мене з’явився кавалочок часу, і я все ніяк не могла придумати, як же цей щасливий час найрозумніше використати! Ще за якийсь період Комаха почала вночі прокидатися усього двічі, і я зрозуміла, що вперше від її появи проспала три довжелезні години поспіль! Це була вічність! Саме так мені здавалося тієї ночі)))

Ми виробили свій режим нічного сну, межі якого майже не порушуємо від народження і досі. Я дуже хотіла, щоб донька засинала в один час, щоб виробити свої ритуали, які її м’яко готуватимуть до ночі. Сама я, в «доеліанські» часи, полюбляла засидітися до глибокої ночі, лягала щоразу в інший час, а зранку вставала втомлена і сердита на себе. І я поставила собі завдання – організувати доньці сон розумно, щоб вона відпочивала і прокидалася щасливою. Почали так: незалежно від того, як і де минув день, о 21-й ми йшли у ванну кімнату, робили всі гігієнічні процедури, а тоді – у ліжко. На подушці завжди вже чекала чудова піжамка. До речі, як на мене, це невід’ємний атрибут гарного і затишного сну! Я обираю для Елі красиві й зручні піжами, а вона шалено любить ними хизуватися перед усіма! Тобто тепер вже вона сама обирає собі) Перебравши усе різноманіття на ринку одягу для сну, ми зупинилися на піжамах Next – вони направду казкові, то я кажу як мама. Не для реклами, звісно, а просто ділюся спостереженнями. Ми пробували Primark і Сarter’s, вони теж яскраві й барвисті, але програвали за якістю, і саме їхнє пошиття для сну виявилося незручним. Гумки штанців доволі тісні, а глибина посадки – надто низька. Кому, скажіть, приємно спати, коли шви муляють і, перепрошую, дупа зверху?

Я так розраховую час, щоб о 22-й ми вже лягали, але Еля ще може вагатися і обирати піжаму, бо ж щоночі хочеться спати в іншій) Потім гасимо світло, обнімаємося, і дитина поволі занурюється в сон. Іноді я співаю якісь «саморобні» куплетики про дівчинку-квіточку і Комашку-мурашку, іноді розповідаю казки, які так само вигадую на льоту, але завжди для доні найкращим снодійним було і є мамине молочко. Саме завдячуючи ГВ у нас не було звечора кількагодинних ритуальних танців, нервів і плачу перед сном, і саме завдяки ГВ – прокидання і засинання вночі теж м’які та спокійні. Було, звичайно, по-всякому: коли росли зуби – не спали по кілька ночей зовсім, коли Ель хворіла й задихалася, ми просто сиділи і я люляла її сидячу, бо дитина мала шалений страх лягти. Але все це минало, все поверталося до звичних ритуалів і звичного сну.

Зараз Елі 2,9 року, вона засинає о 22.30 і прокидається о 08.00. Можна звіряти годинник) Вночі прокидається двічі або тричі, але це мені не заважає. А тепер питання до залу: ЩО заважає виспатися мені? Чому я зуміла добре організувати сон доньки і ніяк не владнаю це для себе? Іноді від утоми я засинаю разом з Ель, іноді – швидше за неї. І тоді всі вечірні наполеонівські плани: напишу, зварю, відредагую, виперу і ще й почитаю − зранку виглядають такими смішними! Я пробувала засинати з Ель і вставати зранку раніше, пробувала робити все ввечері і частково вночі, а тоді прокидатися разом із донькою. Але тільки пробувала! А переважно виходить, що лягаю ближче до 2-ї, до 3-ї ночі не можу заснути, а прокидаюся о 7-й, і все: сонна, втомлена і зла, а заснути вже годі. Я мрію про спокійний сон, але не чуюся в силі його собі забезпечити. Знаю одне, що справді щось роблю не так, але як зробити, щоб виправити ситуацію? Мені подобається теза про те, що зранку маму має будити будильник, а не дитина. А що має вкладати маму звечора? І так, щоб переконливо, без спокуси встати доварити борщ? Поділіться своїм лайфхаками, думками і пропозиціями, будь ласка.