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Я знаю, що ви робили минулої ночі!

Ліля Криницька

Мама Елі, журналіст, блогер

«Люлі-люлі, мої дитинята, люлі-люлі, люлі-люль», − Ель пригортає до себе, носить на руках і люляє своїх ляльок. Наспівує тихенько і монотонно їм, а засинаю я.

Здається, у нас вдома висипаються всі, крім мене. Іноді мені здається, що я ніколи більше не спатиму довго, спокійно, безпробудно і безтурботно. Іноді мені здається, що я готова проспати вічність, а ще – мріється спати тоді, коли хочеться, навіть, якщо це посеред дня, пізно зранку або раннього вечора. Коли я була вагітна, усі навколо повторювали, що треба спати і спати, поки є можливість. Я спала, але не тому, що так радили, а тому що і хотіла, і могла. Але хіба уявляла, що після появи Елі сон стане мрією, яка весь час висковзуватиме з рук? Це зараз я знаю майже все і про безсоння, і про життя у сні, бо перші місяці життя доні минули в тумані, я спала так мало і так тривожно, що губилася у днях і порі доби. Все перетворилося на втому і півсон.

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Вам теж розповідали байку, що новонароджені та діти перших місяців життя майже постійно сплять? Вас теж переконували, що саме так і має бути? А ви вірили в це? Еля так не спала. Вона відіспалася після пологів і почалася наша епопея неспання і плачів. У дітей є сотня причин для неспання! А в батьків є стереотипне уявлення про мирний багатогодинний сон їхніх малят. І одне з другим майже не в’яжеться. Прочитавши якось про дитячий сон і його особливості, я зрозуміла, що дарма порівнюю немовлят і дорослих, бо у них все відбувається по-різному. Дитячий сон складається з коротких епізодів у фазі поверхневого сну, коли дитя будиться від найменшого руху, та кількох триваліших у фазі глибокого. Для малят природно прокидатися часто, і це не має лякати батьків! Дитина не повинна спати довго, бо це загрожує її життю і свідчить про небезпечні процеси в організмі. А нас усі навколо лякають, навпаки, тим, що погано, якщо не спить чи спить мало. І мене, до пори до часу, якщо чесно, воно насторожувало, бо ж над головою дзижчали порадники зі своїм «покажи її неврологу», «щось не те з дитиною», «вона мусить спати всю ніч»! А вона не спала всю ніч, Ель прокидалася вночі щогодини і частіше, їла і спала, їла і спала. І вдень спала, як зайчик під кущиком: із одним заплющеним оком і нашорошеними вухами, і так потрошечку, що я не встигала нічого, крім просто помовчати.

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Коли діти сплять – це дуже зручно! От я зараз пишу, а доня спить. Я можу просто мовчати й писати, пити свою нічну каву і не думати про дурне. У якийсь момент стало усе інакше, зараз навіть уже не згадаю, коли це сталося, але Еліанка почала вночі прокидатися рідше – щодві години. І було дуже дивно, бо вона спала, а я так і далі ще довго прокидалася щогодини! Потім вона почала спати довше вдень, із двома прокиданнями, під’їсти, але це вже було 2-2,5 години, а не смішні 30-45 хвилин, від яких я просто дуріла раніше: вкладання спати тривало довше, ніж її найдовший сон! І це був неймовірний сюрприз, бо у мене з’явився кавалочок часу, і я все ніяк не могла придумати, як же цей щасливий час найрозумніше використати! Ще за якийсь період Комаха почала вночі прокидатися усього двічі, і я зрозуміла, що вперше від її появи проспала три довжелезні години поспіль! Це була вічність! Саме так мені здавалося тієї ночі)))

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Ми виробили свій режим нічного сну, межі якого майже не порушуємо від народження і досі. Я дуже хотіла, щоб донька засинала в один час, щоб виробити свої ритуали, які її м’яко готуватимуть до ночі. Сама я, в «доеліанські» часи, полюбляла засидітися до глибокої ночі, лягала щоразу в інший час, а зранку вставала втомлена і сердита на себе. І я поставила собі завдання – організувати доньці сон розумно, щоб вона відпочивала і прокидалася щасливою. Почали так: незалежно від того, як і де минув день, о 21-й ми йшли у ванну кімнату, робили всі гігієнічні процедури, а тоді – у ліжко. На подушці завжди вже чекала чудова піжамка. До речі, як на мене, це невід’ємний атрибут гарного і затишного сну! Я обираю для Елі красиві й зручні піжами, а вона шалено любить ними хизуватися перед усіма! Тобто тепер вже вона сама обирає собі) Перебравши усе різноманіття на ринку одягу для сну, ми зупинилися на піжамах Next – вони направду казкові, то я кажу як мама. Не для реклами, звісно, а просто ділюся спостереженнями. Ми пробували Primark і Сarter’s, вони теж яскраві й барвисті, але програвали за якістю, і саме їхнє пошиття для сну виявилося незручним. Гумки штанців доволі тісні, а глибина посадки – надто низька. Кому, скажіть, приємно спати, коли шви муляють і, перепрошую, дупа зверху?

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Я так розраховую час, щоб о 22-й ми вже лягали, але Еля ще може вагатися і обирати піжаму, бо ж щоночі хочеться спати в іншій) Потім гасимо світло, обнімаємося, і дитина поволі занурюється в сон. Іноді я співаю якісь «саморобні» куплетики про дівчинку-квіточку і Комашку-мурашку, іноді розповідаю казки, які так само вигадую на льоту, але завжди для доні найкращим снодійним було і є мамине молочко. Саме завдячуючи ГВ у нас не було звечора кількагодинних ритуальних танців, нервів і плачу перед сном, і саме завдяки ГВ – прокидання і засинання вночі теж м’які та спокійні. Було, звичайно, по-всякому: коли росли зуби – не спали по кілька ночей зовсім, коли Ель хворіла й задихалася, ми просто сиділи і я люляла її сидячу, бо дитина мала шалений страх лягти. Але все це минало, все поверталося до звичних ритуалів і звичного сну.

Зараз Елі 2,9 року, вона засинає о 22.30 і прокидається о 08.00. Можна звіряти годинник) Вночі прокидається двічі або тричі, але це мені не заважає. А тепер питання до залу: ЩО заважає виспатися мені? Чому я зуміла добре організувати сон доньки і ніяк не владнаю це для себе? Іноді від утоми я засинаю разом з Ель, іноді – швидше за неї. І тоді всі вечірні наполеонівські плани: напишу, зварю, відредагую, виперу і ще й почитаю − зранку виглядають такими смішними! Я пробувала засинати з Ель і вставати зранку раніше, пробувала робити все ввечері і частково вночі, а тоді прокидатися разом із донькою. Але тільки пробувала! А переважно виходить, що лягаю ближче до 2-ї, до 3-ї ночі не можу заснути, а прокидаюся о 7-й, і все: сонна, втомлена і зла, а заснути вже годі. Я мрію про спокійний сон, але не чуюся в силі його собі забезпечити. Знаю одне, що справді щось роблю не так, але як зробити, щоб виправити ситуацію? Мені подобається теза про те, що зранку маму має будити будильник, а не дитина. А що має вкладати маму звечора? І так, щоб переконливо, без спокуси встати доварити борщ? Поділіться своїм лайфхаками, думками і пропозиціями, будь ласка.

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