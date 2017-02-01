Волинянин хотів вивезти до Польщі майже 9 кг бурштину

Партію контрабандного бурштину виявили сьогодні вночі в пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Львівського загону.

Про це повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.

На початку прикордонного контролю охоронці кордону звернули увагу на знервовану поведінку волинянина, який їхав за кермом автомобіля «КІА» до Польщі. Тому автівку вивели для додаткової перевірки та оглянули спільно з митниками.

З’ясувалося, що, прямуючи до сусідньої країни, українець запакував в передні ланжерони автівки камінням бурштину.

Всього в тайниках було виявлено 8,7 кг необробленого бурштину. Автомобіль та каміння вилучено, суму оцінки з’ясовують.