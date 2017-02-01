Фото: прес-служба Львівського прикордонного загону

Волинянин хотів вивезти до Польщі майже 9 кг бурштину

Фото: прес-служба Львівського прикордонного загону

Партію контрабандного бурштину виявили сьогодні вночі в пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Львівського загону.

Про це повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.

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На початку прикордонного контролю охоронці кордону звернули увагу на знервовану поведінку волинянина, який їхав за кермом автомобіля «КІА» до Польщі. Тому автівку вивели для додаткової перевірки та оглянули спільно з митниками.

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З’ясувалося, що, прямуючи до сусідньої країни, українець запакував в передні ланжерони автівки камінням бурштину.
Всього в тайниках було виявлено 8,7 кг необробленого бурштину. Автомобіль та каміння вилучено, суму оцінки з’ясовують.