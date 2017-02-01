Водію, що наїхав на паркувальника в центрі Львова, повідомили про підозру

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України ( порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) водію автомобіля, який 24 січня на вул. Театральній наїхав на паркувальника. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, ДТП сталася близько 16 години. Підозрюваний, керуючи автомобілем марки «Мерседес-Бенц», рухаючись заднім ходом у напрямку до вул. Шевської у м. Львові, порушив Правила дорожнього руху. Будучи неуважним, він не стежив за дорожньою обстановкою та наїхав на потерпілого, оберненого до автомобіля спиною. Унаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі у прокуратурі Львівської області.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді від трьох до восьми років позбавлення волі.