Віднині діток із Левандівки обслуговуватимуть у 3-й міській поліклініці

Відтепер маленьких пацієнтів мікрорайону Левандівка обслуговуватимуть у дитячому поліклінічному відділенні 3-ї міської поліклініки, що на вул. Повітряній, 99 (колишня Дорожня поліклініка). Його створили, бо Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті припинила надавати медичну допомогу дітям цього мікрорайону.

Як розповіли в міському управлінні охорони здоров’я, дитяче відділення у 3-й міській поліклініці запрацювало з 1 лютого. Для нього виділено окреме приміщення і проведено усі необхідні ремонтні роботи.

За словами завідувача новоствореного дитячого відділення Тетяни Васильєвої, у поліклініці створено всі умови для повноцінного функціонування відділення та надання допомоги дитячому населенню. Зокрема, всі лікарі-педіатри, які раніше працювали в дитячій поліклініці Львівської залізниці, тепер працюють в дитячому відділенні 3-ї міської поліклініки. Також всі лікарі відділення працюють на тих же дільницях, на яких вони працювали в дитячій поліклініці Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті.