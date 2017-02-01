Унаслідок зіткнення двох іномарок у Львові зазнали травм дві людини  

На перехресті вулиць Липинського-Замарстинівської у Львові зіткнулись автомобілі «Мазда 626» та «Рено Меган»

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 31 січня, о дев’ятій ранку, на перехресті вулиць Липинського-Замарстинівської у Львові. Під час зіткнення автомобіля «Мазда 626», за кермом якого був 36-річний львів’янин з «Рено Меган», яким керував 32-річний мешканець Львова, водій та пасажирка «Мазди» отримали тілесні ушкодження. Водій – забійну рану голови, а пасажирка – перелом пальця на руці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або виправні роботи, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Наразі призначено ряд експертиз, проводиться досудове розслідування.