Укріплювати полігон у Грибовичах слід невідкладно, – С. Бабак

Під час сьогоднішнього брифінгу директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергій Бабак наголосив, що роботи із укріплення тіла полігону та рекультивації Львівського міського полігону ТПВ у с. Великі Грибовичі потрібно проводити якнайшвидше.

«На «Збиранці» треба невідкладно проводити протиаварійні роботи з укріплення та стабілізації тіла і рекультивації. Якщо подивитися на полігон, там висять стіни, треба вирішувати ситуацію з біогазами. Тому перше питання – не допустити обвалу полігону. Для того, щоб це зробити, треба виположити полігон – зробити краї пологими. Це викладається такий «купол». І оце виположення треба робити невідкладно. Мова йде про те, щоб виконати протиаварійні роботи і рекультивацію полігону в Грибовичах», – сказав він.

Бабак пояснив, що ці роботи можна розпочати за однієї з двох умов. Це може робити підрядна організація, з якою міська рада укладе договір та оплачуватиме відповідні роботи: «Проект є. Він, можливо, потребує коригування, бо пройшло вже 8 місяців. Але для початку цих робіт треба, щоб Малехівська сільська рада відвела 3,5 га земельної ділянки. Тому що законодавством заборонено розпочинати будь-які роботи на земельній ділянці, яка відведена відповідним чином».

Є й інший варіант – оголосити надзвичайну ситуацію. Це повноваження органів надзвичайних ситуацій на виконання невідкладних протиаварійних робіт.

«Але ми все-таки маємо надію, що Малехівська рада зрозуміє, що це наша спільна відповідальність за те, що може там відбутись. І позиція «не робіть нічого» не є правильною», – додав С. Бабак.